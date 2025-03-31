Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал «скотами» вандалов, осквернивших могилу военного корреспондента Александра Федорчака. Он прокомментировал произошедшее в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru».

По словам Тюлина, у него в голове не укладывается, как кто-то мог решить свести счеты с человеком, которого уже нет.

«Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты — христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле», — подчеркнул он.

Генеральный директор «Известий» выразил уверенность, что данная «акция» была организована украинской стороной. При этом она стала наглядной демонстрацией того, что с Киевом нельзя вести никаких разговоров.

«Эти люди понимают только язык силы. Воевать такие скоты способны лишь с теми, кто не может им ответить», — подчеркнул Тюлин.

Как он сказал, всему международному сообществу пора осознать правоту борьбы со столь «аморальным врагом». В то же время генеральный директор «Известий» предупредил, что российская сторона обязательно одержит победу в конфликте на Украине и не забудет, кто оказывал Киеву всестороннюю поддержку.

31 марта журналисты РЕН ТВ сообщили, что вандалы разгромили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в Республике Крым. Мужчины не стало за неделю до этого — он получил ранение в зоне боевых действий.

В результате сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела. Сейчас полицейские пытаются установить личности вандалов, а также выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее в РФ заявили, что украинские военные целенаправленно обстреливают российских журналистов.