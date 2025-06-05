Возможного участника атаки на военные аэродромы объявили в розыск

МВД объявило в розыск предполагаемого участника атаки на военные аэродромы Артема Тимофеева. Это следует из базы силового ведомства, пишет ТАСС.

«Разыскивается по статье УК РФ»‎, — говорится в базе без уточнения статьи.

Как стало известно агентству, Тимофеев является подозреваемым в украинской атаке на военные аэродромы 1 июня.

5 июня агентство Reuters со ссылкой на источники поймало украинского президента Владимира Зеленского на лжи об уроне России от атак ВСУ на аэродромы. Согласно данным источников, в результате нападения было повреждено около 20 военных самолетов, 10 оказались уничтожены. При этом это в два раза меньше тех данных, о которых говорил украинский лидер.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве на XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.