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США поймали Зеленского на лжи об уроне России от атак ВСУ на аэродромы

Reuters: Зеленский в два раза преувеличил урон России от атак ВСУ на аэродромы
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Ints Kalnins/Reuters

По оценкам США, в результате атаки ВСУ на российские аэродромы было повреждено около 20 военных самолетов, 10 оказались уничтожены, это в два раза меньше тех данных, о которых говорил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«По оценкам Соединенных Штатов, в результате атаки украинских беспилотников на выходных пострадало около 20 российских военных самолетов, в результате чего было уничтожено около 10 из них <…> Эта цифра примерно вдвое меньше, чем оценка президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Тем не менее, пишет Reuters, официальные лица США охарактеризовали атаку как «крайне значимую», а один из них предупредил, что она может заставить Москву занять гораздо более жесткую позицию на переговорах при посредничестве США.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.

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