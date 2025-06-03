Премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что операция СБУ «Паутина», в ходе которой Киев атаковал беспилотниками российские аэродромы, может повториться. Его слова приводит телеканал France 24.

«Это не просто эпизод, это может повториться. Мы продолжаем упорно работать. Вы уже можете видеть результаты в Черном море, и мы освобождаем наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков», — сказал Шмыгаль.

Он утверждает, что у Киева нет выбора, кроме как «уничтожать» российский военный потенциал.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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