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Движение поездов на магистрали Москва — Ростов приостановили

Движение поездов на магистрали Москва — Ростов временно приостановили
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Shutterstock/JetKat

На железнодорожной магистрали, по которой поезда следуют из Москвы в Ростов-на-Дону, временно приостановили движение из-за повреждения путей. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, передает РБК.

«Для координации работы по ликвидации последствий на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб», — сказали в пресс-службе.

Компания-оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» заявила, что пять пассажирских поездов, курсирующих между Крымом и остальной частью России, задерживаются из-за ЧП в Воронежской области.

5 июня Федеральная служба безопасности России сообщила, что в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области.

Утром о взрыве на железной дороге в Воронежской области сообщил Telegram-канал Baza. По информации журналистов, ЧП произошло на 725-м км перегона Евдаково — Сагуны.

Ранее Путин назвал ЧП с поездом в Брянской области терактом.

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