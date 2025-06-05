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Пять поездов, курсирующих из Крыма, задержали из-за подрыва путей под Воронежем

Подрыв путей под Воронежем нарушил движение пяти поездов, курсирующих из Крыма
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Shutterstock

Пять пассажирских поездов, которые курсируют между Крымом и остальной частью России, задерживаются из-за ЧП под Воронежем. Об этом сообщила компания-оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в Telegram-канале.

«На 13:00 мск в пути задерживаются пять поездов ГСЭ», — говорится в сообщении.

В частности, задерживается поезд, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Севастополь. Также нарушено движение поездов, которые следовали из Москвы в Севастополь и Евпаторию. Задержки также наблюдаются в движении двух пассажирских составов, направлявшихся из Крыма в Москву.

В ГСЭ уточнили, что время задержки во всех случаях составляет от двух до трех часов.

Утром 5 июня Telegram-канал Baza сообщил о взрыве на железной дороге в Воронежской области. ЧП произошло на 725-м км перегона Евдаково — Сагуны.

Позже в ФСБ России подтвердили эту информацию, уточнив, что подрыв был осуществлен непосредственно перед прохождением поезда. В результате оказался поврежден железнодорожный путь в Воронежской области.

По данным ФСБ, машинист и поездная бригада заметили разрушение полотна и предприняли экстренное торможение, не допустив повреждения состава.

Ранее сообщалось, что после взрыва на ж/д путях в Воронежской области задерживается 21 поезд.

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