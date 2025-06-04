Путин назвал ЧП с поездом в Брянской области терактом

ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, является «целенаправленным ударом» по мирному населению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«То, что было в Брянске, в Брянской области — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — сказал глава государства.

Путин добавил, что и «без того нелегитимный киевский режим», перерождается в террористическую организацию.

До этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что террористические акты в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины. Он отметил, что на это прямо указывают собранные доказательства.

Кроме того, глава СК сообщил, что взрывные устройства, которыми подорвали мост в Брянской области, были начинены иностранной взрывчаткой и снабжены блоком управления «Лора» украинского производства.

Подрывы мостов в двух регионах РФ произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области часть переправы рухнула на ж/д пути, из-за чего потерпел крушение пассажирский поезд. В Курской области с рельсов сошел грузовой состав.

По данным СК РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.