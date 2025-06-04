На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал ЧП с поездом в Брянской области терактом

Путин: ЧП в Брянской области является целенаправленным ударом по гражданским

ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, является «целенаправленным ударом» по мирному населению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«То, что было в Брянске, в Брянской области — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — сказал глава государства.

Путин добавил, что и «без того нелегитимный киевский режим», перерождается в террористическую организацию.

До этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что террористические акты в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины. Он отметил, что на это прямо указывают собранные доказательства.

Кроме того, глава СК сообщил, что взрывные устройства, которыми подорвали мост в Брянской области, были начинены иностранной взрывчаткой и снабжены блоком управления «Лора» украинского производства.

Подрывы мостов в двух регионах РФ произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области часть переправы рухнула на ж/д пути, из-за чего потерпел крушение пассажирский поезд. В Курской области с рельсов сошел грузовой состав.

По данным СК РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами