В ФСБ рассказали, что помогло избежать жертв при взрыве на ж/д пути в Воронежской области

Профессиональные действия машиниста и поездной бригады, которые заметили разрушение полотна на ж/д пути в Воронежской области и предприняли экстренное торможение, предотвратили повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв. Об этом заявили в ФСБ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего в данный момент расследуются, место происшествия сейчас осматривают. Там отметили, что по имеющимся первым признакам существуют все основания для возбуждения уголовного дела по статье «Терроризм».

5 июня ФСБ сообщила, что в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области.

Утром о взрыве на железной дороге в Воронежской области сообщил Telegram-канал Baza. По информации журналистов, ЧП произошло на 725-м км перегона Евдаково — Сагуны.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение автомобильного и железнодорожного мостов. В первом регионе часть переправы упала на расположенные под ней железнодорожные пути, что привело к крушению пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой состав, и пострадали три человека — машинист и два его помощника.

По последней информации, в результате ЧП в Брянской области пострадали 119 человек. Семь граждан спасти не удалось.

Ранее Путин назвал ЧП с поездом в Брянской области терактом.