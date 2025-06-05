Увеличилось число пострадавших после ЧП на мосту в Брянской области

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119 человек

Число пострадавших в результате обвала моста через железную дорогу в Брянской области выросло до 119 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра 5 июня в результате происшествия пострадали 126 человек, семеро из них погибли.

Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших пятеро несовершеннолетних.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что теракты на мостах в Курской и Брянской областях были совершены с целью запугать граждан.

Комментируя теракты, в Организации Объединенных Наций заявили, что скорбят в связи с гибелью мирных людей в России и на Украине в ходе вооруженного конфликта.

Ранее Путин рассказал, на каком уровне в Киеве принималось решение о терактах в России.