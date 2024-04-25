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В Твери поймали мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мосты

ФСБ РФ: в Твери задержали двух жителей, оставивших муляжи СВУ под мостами

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Двое жителей Твери оказались под стражей после того, как заложили муляжи взрывных устройств у опор нескольких автомобильных мостов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что стражи порядка задержали двух сотрудников частной компании. Последняя специализируется на обеспечении транспортной безопасности на объектах дорожной инфраструктуры, имеющих критическую важность.

«ФСБ во взаимодействии с СК (Следственный комитет РФ — «Газета.Ru») при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в Твери», — рассказали представители службы.

В ЦОС уточнили, что фигуранты изготовили три муляжа самодельных взрывных устройств (СВУ) и оставили их рядом с опорами двух автомобильных мостов. Речь идет о переправах через реку Тверца.

После этого мужчины позвонили в правоохранительных органы, заявив о готовящемся в городе акте терроризма. Впоследствии специалисты установили личности звонивших, задержав их за имитацию минирования.

Ранее в Пермском крае мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся теракте.

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