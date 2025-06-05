В Воронежской области на путях произошел взрыв

В Воронежской области на железной дороге произошел хлопок. Об этом сообщает Baza.
Инцидент зафиксировали на 725-м километре перегона Евдаково – Сагуны утром. После произошедшего деформировались пути.
По предварительной информации, во время взрыва никто не пострадал.
Известно, что движение поездов с одного из направлений приостановлено. Схода вагонов не было.
Подобный случай произошел в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, состав наехал на взрывное устройство, которое кто-то заложил под рельсами. Хлопок привел к повреждению контактной сети.
После аварии движение составов временно приостановили. На месте ведутся восстановительные работы. Сотрудники профильных органов тем временем выясняют обстоятельства произошедшего.
До этого в Амурской области поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. В аварии пострадал машинист встречного поезда.
Ранее в Саратовской области автомобиль столкнулся с поездом.