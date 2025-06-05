В Воронежской области на путях произошел взрыв

Baza: в Воронежской области произошел взрыв на ж/д путях

В Воронежской области на железной дороге произошел хлопок. Об этом сообщает Baza.

Инцидент зафиксировали на 725-м километре перегона Евдаково – Сагуны утром. После произошедшего деформировались пути.

По предварительной информации, во время взрыва никто не пострадал.

Известно, что движение поездов с одного из направлений приостановлено. Схода вагонов не было.

Подобный случай произошел в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, состав наехал на взрывное устройство, которое кто-то заложил под рельсами. Хлопок привел к повреждению контактной сети.

После аварии движение составов временно приостановили. На месте ведутся восстановительные работы. Сотрудники профильных органов тем временем выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Амурской области поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. В аварии пострадал машинист встречного поезда.

Ранее в Саратовской области автомобиль столкнулся с поездом.