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Стала известна предварительная причина обысков в редакции Ura.ru

«Осторожно, новости»: Ura.ru подозревают в покупке информации у силовиков
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Telegram-канал «URA.RU»

Обыски и задержания в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли из-за подозрения в покупке информации у сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Повод — покупка инфы у силовиков, которых потом самих взяли за задницу», — поделился собеседник Telegram-канала.

По его словам, решение о преследовании журналистов Ura.ru было принято не просто так. Оно связано со сменой региональных властей, после чего у издания не осталось «мощной крыши».

Утром 5 июня журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски.

Позже в Telegram-канале E1.RU появилась информация о том, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего корреспондентам сведения из ежедневной сводки. В свою очередь, портал 66.ru утверждал, что следственные действия якобы касаются финансирования Ura.ru со стороны «Альянса врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Ранее в Иваново следователи провели обыски в редакции телеканала «Барс».

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Обыски в Ura.ru
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