Полиция и следователи пришли с обысками в редакцию российского телеканала

В Иваново сотрудники полиции и СК пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс»

В Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс». Об этом сообщает издание IvanovoNews.

По данным издания, в 8:25 в кабинете главного редактора Сергея Кустова начались следственные действия, а работу телекомпании приостановили. До этого, в 7:30, полицейские провели обыски по месту жительства главного редактора. IvanovoNews уточняет, что следственные действия проводятся по делу о клевете, которая была совершена с использованием служебного положения.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников издательства Individuum. По имеющейся информации, силовики провели обыски по некоторым адресам, где находились сотрудники Individuum. В настоящее время они задержаны и допрашиваются в качестве свидетелей. В издательстве подчеркнули, что всегда работали в рамках закона, и выразили надежду на скорое освобождение своих сотрудников.

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