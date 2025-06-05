В Екатеринбурге задержали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Свердловской области задержали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства.

В заявлении отмечается, что журналист просил пустить к нему адвоката. Однако следователь отклонил данную просьбу.

«Сложности с защитой журналистов длятся весь день. Сначала — при обысках в редакции — заблокировав работу Ura.ru, следователи также запретили адвокатам заходить в редакцию. <...> Все же журналистам Ura.ru удалось добиться допуска адвоката. Аллаярову пока это не удалось», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что в редакции Ura.ru в Екатеринбурге работают 10 человек. При этом правоохранители после начала обысков остановили деятельность всего агентства, где трудится более 200 человек в восьми регионах РФ.

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сначала об этом сообщили журналисты ТАСС, позже информацию подтвердили представители самого агентства.

Они рассказали, что обыски также проходят в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. При этом правоохранителей интересуют источники происхождения оказавшихся в распоряжении СМИ сведений о криминальных событиях, произошедших в регионе.

Ранее сотрудники ФСБ РФ нагрянули с обысками в отдел полиции Екатеринбурга.