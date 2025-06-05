Агентство Ura.ru подтвердило задержание редактора Аллаярова

Редактор свердловской редакции Денис Аллаяров задержан, подтвердили в Ura.ru.

«Дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров», — говорится в сообщении редакции.

Отмечается, что к Аллаярову не пустили адвоката.

Журналисты добавили, что силовиков интересовали источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

В рамках расследования деятельности свердловской редакции приостановлена работа всего агентства Ura.ru в восьми регионах РФ, где работают более 200 человек.

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сначала об этом сообщили журналисты ТАСС, позже информацию подтвердили представители самого агентства.

Позже в Telegram-канале E1.RU появилась информация о том, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего корреспондентам сведения из ежедневной сводки.

Ранее в Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс».