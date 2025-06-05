Появилось видео обысков в редакции Ura.ru

В сети появилось видео с оперативниками, которые проводят обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. Соответствующие кадры распространил Telegram-канал 66.RU.

На кадрах видно, как несколько человек в штатской одежде проходят через турникет и поднимаются по лестнице в офис. В руках одного из предполагаемых следователей крупная кувалда.

Утром 5 июня журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски.

Позже в Telegram-канале E1.RU появилась информация о том, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего корреспондентам сведения из ежедневной сводки. В свою очередь, портал 66.ru утверждал, что следственные действия якобы касаются финансирования Ura.ru со стороны «Альянса врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Позднее редакция Ura.ru подтвердила обыски и сообщила, что сотрудники следственного управления Следственного комитета [РФ] остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

Ранее в Иваново следователи провели обыски в редакции телеканала «Барс».