Путин пожелал здоровья пострадавшим при терактах в Курской и Брянской областях

Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Об этом пишет РИА Новости.

Свои пожелания он передал во время совещания с членами правительства России.

«Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в том числе и тем, которые находятся в палате, где вы сейчас», — сказал он.

Путин также поручил принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим при обрушении мостов в регионах и семьям людей, которых спасти не удалось.

По последним данным, из-за ЧП в Брянской области пострадали 118 человек. Еще семь граждан не выжили.

В Следственном комитете РФ рассказали, что в обоих случаях переправы были подорваны. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

Ранее Путин объяснил, зачем Украина подорвала мосты в России накануне переговоров.