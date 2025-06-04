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Врач о проверке репродуктивности у детей: «Главное – не запугать»

Репродуктолог Базанов: проверять репродуктивность у детей нужно крайне осторожно
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Depositphotos

В этом году в России вступит в силу новое правило, согласно которому у детей начнут с шести лет проверять репродуктивное здоровье. С учетом попадания страны в «демографическую впадину» такая инициатива оправдана, но ее следует обсудить с юристами, считает врач-репродуктолог Павел Базанов. Проводиться проверки должны строго с согласия родителей и на добровольной основе, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Вопрос проверки детей на репродуктивность требует самого деликатного подхода, в противном случае есть угроза повлиять на всю парадигму поведения человека в будущем, предупредил врач. Он добавил, что не понимает, что именно из репродуктивного здоровья можно проверять у девочек в столь раннем возрасте.

«Нужно все делать осторожно и аккуратно, — подчеркнул Базанов. — Тут главное — не запугать девочек, чтобы у них в дальнейшем не было отторжения от мысли об этом».

Напомним, профилактические осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей начнут вводить с сентября 2025 года. Первый будут проводить в шестилетнем возрасте, а затем ежегодно с 13 лет — соответствующий приказ Минздрава РФ представил глава ведомства Михаил Мурашко. Среди ключевых нововведений — экспресс-тестирование уровня холестерина с использованием тест-полосок для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет. Также вводится обязательное определение индекса массы тела с фиксацией отклонений в медицинской документации.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, это необходимая мера, которая позволит выработать дальнейшие меры по сохранению репродуктивного здоровья детей и взрослых.

Ранее ученые выяснили, как репродуктивные гены могут продлить жизнь.

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