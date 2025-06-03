В Госдуме объяснили смысл проверок репродуктивного здоровья у детей

В этом году в России введут профосмотры детей с шести лет для оценки их репродуктивного здоровья. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, это необходимая мера, так как заниматься этим вопросом следует начинать с самого раннего возраста. Такой подход позволит вырастить здоровое поколение и решить проблему с демографией, заявил он в беседе с «Думой ТВ».

Для выработки дальнейших мер по сохранению здоровья россиян необходимо получить результаты исследований, от которых затем будут отталкиваться специалисты, считает депутат.

«Наша страна только начала этим заниматься в таком массовом режиме. Посмотрим на те результаты, которые мы получим, и от этого будут зависеть те меры, которые будут в дальнейшем предприниматься по сохранению, прежде всего, репродуктивного здоровья детей и взрослых», — пояснил он.

Также Леонов сообщил о планах обсудить здоровье школьников на большом правительственном часе в Госдуме, запланированном на 11 июня. По его словам, парламентарии подробно обсудят проблему и пути ее решения.

Напомним, профилактические осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей начнут вводить с сентября 2025 года. Первый будут проводить в шестилетнем возрасте, а затем ежегодно с 13 лет — соответствующий приказ Минздрава РФ представил глава ведомства Михаил Мурашко. Среди ключевых нововведений — экспресс-тестирование уровня холестерина с использованием тест-полосок для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет. Также вводится обязательное определение индекса массы тела с фиксацией отклонений в медицинской документации. В беседе с «Газетой.Ru» Леонов отмечал, что методы оценки будут максимально деликатные и детей никто «не собирается развращать».

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин стесняется разговоров о репродуктивном здоровье.