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Общество
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Минздрав введет осмотры репродуктивного здоровья детей

Минздрав с сентября начнет проверять репродуктивное здоровье детей с 6 лет
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Shutterstock

С сентября 2025 года в России начнут проводить профилактические осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей: первый — в шестилетнем возрасте, а затем ежегодно с 13 лет. Соответствующий приказ Минздрава РФ представил глава ведомства Михаил Мурашко в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, передает «Интерфакс».

Документ вступает в силу уже 1 сентября 2024 года.

Среди ключевых нововведений — экспресс-тестирование уровня холестерина с использованием тест-полосок для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет. Также вводится обязательное определение индекса массы тела с фиксацией отклонений в медицинской документации. Дополнительно для полуторагодовалых детей предусмотрен скрининг с участием родителей: при выявлении рисков нарушений психического развития ребенок будет направлен к неврологу.

«Все изменения направлены на раннюю диагностику угроз здоровью и развитию», — отмечено в презентации министра.

15 мая врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ольга Майорова заявила, что с биологической точки зрения оптимальный возраст для зачатия — от 20 до 30 лет. Именно в этот период женский организм находится в наилучшей форме. Это, в частности, предполагает высокую фертильность: качество яйцеклеток в этом возрасте, как правило, выше, что увеличивает шансы на успешное оплодотворение и вынашивание здорового ребенка.

Ранее гинеколог назвала самый опасный период беременности.

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