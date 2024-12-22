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Ученые выяснили, как репродуктивные гены могут продлить жизнь

MNRAS: с репродуктивным здоровьем и долголетием связаны 37 генов
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Shutterstock

Ученые из Оксфордского и Исландского университетов обнаружили, что с репродуктивным здоровьем, фертильностью и продолжительностью жизни связаны 37 генов. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters (MNRAS).

В новом исследовании, основанном на данных глобального каталога GWAS (Genome-Wide Association Study), ученые проанализировали 159 генетических исследований, посвященных различным репродуктивным параметрам. Среди них числе — возраст при первых родах, время наступления менопаузы и уровни гормонов, таких как фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и тестостерон.

Одним из важнейших открытий стало определение роли гена FSHB, который регулирует начало менструации и наступление менопаузы. Этот ген был связан с одиннадцатью различными репродуктивными параметрами, что подчеркивает его значимость не только для репродукции, но и для старения организма.

Также было установлено, что репродуктивные гены могут оказывать влияние на здоровье в целом. Ученые объяснили, что возраст наступления менопаузы и гормональный статус могут быть связаны с риском развития гормонозависимых раков, таких как рак груди. Более позднее начало полового созревания и наступление менопаузы, как показали данные, ассоциируются с более долгой продолжительностью жизни.

Особое внимание ученые уделили гену FTO, который ранее связывали с риском ожирения и диабета второго типа. Теперь выяснилось, что этот ген также влияет на репродуктивные процессы, подчеркивая связь между ожирением, фертильностью и продолжительностью жизни.

Исследование затронуло и генетические аспекты мужской фертильности. Установлено, что ген DNAH2 влияет на уровни тестостерона и функцию спермы, что важно для понимания мужского бесплодия. Кроме того, работы показали, как генетические изменения у родителей могут передаваться детям и оказывать влияние на здоровье будущих поколений.

Ранее ученые нашли важнейшие вехи в геномной эволюции человека.

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