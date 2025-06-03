Подозреваемый в атаках на аэродромы РФ праздновал годовщину свадьбы 1 июня

38-летний Артем Тимофеев, которого подозревают в организации атаки украинских дронов на российские военные аэродромы 1 июня, праздновал годовщину свадьбы в этот день. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, 1 июня 2025 года Тимофеев с женой Екатериной отмечал девять лет со дня свадьбы. По предварительной информации, в этот день пара находилась уже за пределами России. Как пишет Baza, Артем и Екатерина выехали в Казахстан за несколько дней до атаки беспилотников.

Уточняется, что жена Артема, как и он сам, родилась на Украине. Там же они поженились в 2016 году. Мама Екатерины и ее младший брат до сих пор живут в Киеве.

По данным Baza, следователи уже допросили родственников Артема, живущих в Челябинской области. Он сам и несколько его автомобилей объявлены в розыск.

До этого сообщалось, что жена Тимофеева на родине занималась дизайном одежды, называла себя ведьмой и писала эротические романы. В РФ она работала тату-мастером в одном из салонов в Челябинской области. В свою очередь Артем оказался ценителем роскоши и владельцем коллекции дорогих часов.

СМИ пишут, что Тимофеев родился в Донецке и какое-то время жил в Киеве. Он был участником Майдана на Украине, тесно общался с украинскими музыкантами, был диджеем и выпускал одежду собственного бренда.

По версии следствия, именно он был владельцем фур, из которых была совершена атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы РФ 1 июня. Кроме того, известно, что Тимофеев был последним арендатором склада, где собирали дроны для атак на Иркутскую и Мурманскую области. В ходе обысков в помещениях нашли неиспользованные части БПЛА, а также частицы взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что силовики допросили водителя фуры после атаки БПЛА в Иркутской области.