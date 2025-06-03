Число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 110

РИА: число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 110

Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области увеличилось до 110. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, всего пострадали 110 человек, в том числе пять детей», — заявил он.

По его словам, в лечебных учреждениях находятся 65 пострадавших, среди них четыре ребенка.

Помощник главы Минздрава Российской Федерации Алексей Кузнецов ранее сообщал, что на стационарном лечении в различных больницах остаются 53 пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.