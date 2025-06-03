Минздрав рассказал о лечении пострадавших после ЧП в Брянской области

На лечении в больнице Брянской области остаются 53 пострадавших при ЧП

Помощник главы Минздрава Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил, что на стационарном лечении в различных больницах остаются 53 пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«На стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы и федеральных медцентрах Минздрава остаются 53 пострадавших», — рассказал он.

По его словам, среди них трое детей. Состояние шести пострадавших, включая одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

11 человек, включая одного ребенка уже были выписаны из стационаров.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.