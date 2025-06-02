Появились новые подробности подрыва моста в Брянской области

В Брянской области перед взрывом моста, по предварительным данным, были установлены четыре самодельных взрывных устройства общим весом около четырех килограммов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как уточняется, специалисты осматривали мост 30 мая и тогда ничего подозрительного не нашли. Вероятно, взрывчатку заложили уже на следующий день — 31 мая. Именно ночью и произошел подрыв, в результате которого мост частично обрушился.

По информации источника канала, взрывчатку заложили в нескольких точках: на двух участках железнодорожного полотна и на опорах моста. Точные типы устройств пока не определены, но известно, что каждое из них весило около килограмма.

Ночью 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов был раздавлен. Пострадало не менее 70 человек.

Ранее в Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области.