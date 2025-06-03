АТОР: россияне не пострадали при землетрясении в Турции

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РБК.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находится далеко от отелей, где проживают туристы.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.

23 апреля несколько землетрясений зафиксировали в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности.

На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Наджи Гёрюр предупредили жителей о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения.