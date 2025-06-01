У побережья самого северного японского острова произошло землетрясение

У побережья самого северного японского острова Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли в 18:51 (в 21:51 мск) в 135 км к юго-востоку от города Обихиро, где проживают 173 тыс. человек. Очаг находился на глубине 27 километров.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили жителей о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.