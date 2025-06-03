Один человек погиб после землетрясения в Турции

МВД: в результате землетрясения в Турции погиб человек, 69 пострадали

В результате землетрясения на юге Турции один человек погиб из-за панической атаки, еще 69 человек пострадали. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Подземные толчки зафиксировали в 02:17 (мск) недалеко от курорта Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км.

«14-летняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку, была госпитализирована, однако спасти ее не удалось», — указал Ерликая.

Министр также отметил, что толчки ощущались в провинции Мугла и в нескольких других, однако разрушений зафиксировано не было.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.

23 апреля несколько землетрясений зафиксировали в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили жителей о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения.