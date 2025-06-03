Сейсмологи сообщили о сильном землетрясении возле Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Подробности приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован примерно в 18 километрах от турецкого города Мармарис. Очаг залегал на глубине 58 км.

Информации о пострадавших на данный момент нет, однако объявлена угроза цунами.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили жителей о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее в Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.