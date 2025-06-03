Часть пострадавших после обрушения моста в Брянской области выписали из больниц

РИА: в Брянске 10 пострадавших после обрушения моста выписали из больниц

Из больниц Брянска выписали десять пострадавших после обрушения моста на пассажирский поезд. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«На утро вторника на лечении остаются 33 пострадавших», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что всего после происшествия медпомощь оказали амбулаторно 45 пострадавшим, в том числе одному ребенку.

В больницы Брянска всего госпитализировали 43 человека.

В экстренных службах сообщили, что количество пострадавших в результате обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области возросло до 110 человек.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что подрывы мостов могли быть организованы Службой безопасности Украины или Главным управлением разведки республики.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.