Возросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

РИА: число пострадавших при крушении моста в Брянской области возросло до 110

Количество пострадавших в результате обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области возросло до 110 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в числе пострадавших пять детей.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Глава региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что подрывы мостов могли быть организованы Службой безопасности Украины или Главным управлением разведки республики.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.