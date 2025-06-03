Возле Владивостока заметили большое нефтяное пятно

Огромное нефтяное пятно заметили жители Владивостока в Амурском заливе. Об этом сообщил Telegram-канал «Владивосток Новости».

Сообщается, что пятно увидели в акватории со стороны железнодорожной станции «Чайка».

Местные жители полагают, что произошла утечка мазута.

Недавно сообщалось, что в Санкт-Петербурге транспортная полиция проводит проверку после разлива нефтепродуктов в порту города. Специалисты зафиксировали разлив примерно 50–100 кг нефтепродуктов.

До этого в Якутске на реке Лене ликвидировали разлив нефтепродуктов. В министерстве экологии республики заявили, что по факту загрязнения реки в 203-м микрорайоне Якутска был проведен осмотр места разлива.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее в Анапе ликвидировали новые мелкие выбросы нефтепродуктов.