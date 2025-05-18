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В Анапе ликвидировали новые мелкие выбросы нефтепродуктов

В Анапе ликвидировали новые мелкие выбросы мазута на береговой линии
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Оперативный штаб - Краснодарский край

На участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской в Краснодарском крае ликвидированы новые мелкие выбросы мазута. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный штаб региона.

По результатам утреннего мониторинга были обнаружены незначительные выбросы, которые оперативно ликвидировали. В ведомстве заявили, что за уборку этой территории отвечает Лабинский район.

«На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, там продолжается деликатная очистка пляжа», – говорится в сообщении.

15 декабря произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившими около 9,2 тыс. тонн мазута, что привело к разливу 3,8 тыс. тонн в Черном море. Сообщалось, что причиной ЧП, скорее всего, стал сильный шквалистый ветер, из-за которого волны достигали семи баллов. Впоследствии нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее в Якутске специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Лене.

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