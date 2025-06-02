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Общество
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В порту Петербурга произошел разлив мазута во время заправки рыболовного судна

В порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов
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Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Санкт-Петербурге транспортная полиция проводит проверку после разлива нефтепродуктов в одном из портов города. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня. По предварительным данным, около 2:00 рыболовное судно проводило бункеровку мазута, в ходе которой произошла утечка.

Специалисты зафиксировали разлив примерно 50–100 кг нефтепродуктов. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около пяти утра от сотрудников порта.

На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Утечку устранили, а все необходимые службы оповестили. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В тот же день в акватории Териберской губы в Баренцевом море подтопило пришвартованное судно, что привело к разливу нефти. Выяснилось, что владелец судна причалил в запрещенном месте.

До этого в Якутске на реке Лене ликвидировали разлив нефтепродуктов. В министерстве экологии республики заявили, что по факту загрязнения реки в 203-м микрорайоне Якутска был проведен осмотр места разлива.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.

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