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В Якутске ликвидирован разлив нефтепродуктов на реке Лена

Специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Лена в черте Якутска
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Telegram-канал «Экология Якутии»

В Якутске на реке Лена ликвидировали разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

«По факту загрязнения реки Лена в 203-м микрорайоне Якутска <…> проведен осмотр места разлива. По итогам осмотра принято решение о ликвидации разлива нефтепродуктов. В этой связи силами службы спасения Республики Саха (Якутия) проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов», — сказано в сообщении.

На территории компании «Ленатурфлот», где был обнаружен разлив нефтепродуктов, найдены пятилитровые бутылки и бочка с предположительно горючим содержимым. Доступ к ним был свободным. Руководство компании обязали быстро устранить нарушение.

Согласно сообщению ведомства, при осмотре места разлива нефтепродуктов на огражденной территории компании «Ленатурфлот» были найдены пятилитровые бутылки и бочка, содержащие, предположительно, нефтепродукты, к которым имелся свободный доступ. Руководству «Ленатурфлота» поручено в кратчайшие сроки устранить нарушение.

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