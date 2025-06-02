В Министерстве транспорта России рассказали, когда откроется движение автотранспорта после обрушения моста на участке Тросна — Калиновка в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что движение на участке будет открыто во вторник, 3 июня, в 12:00 мск.

До этого сообщалось, что власти нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО) усилят меры безопасности на мостах после ЧП в Брянской и Курской областях.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что автомобильный мост рухнул в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях организовала Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР) республики. По его мнению, это было сделано накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию «хлопнуть дверью».

Ранее в Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию.