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«Радио Судного дня» передало два загадочных сообщения за сутки

«Радио Судного дня» 29 мая передало слова «лучоторг» и «копна»
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mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

Военная радиостанция «УВБ-76», также известная как «станция Судного дня», 29 мая передала два новых закодированных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу станции.

Сначала в эфире прозвучало слово «лучоторг» (в 13:03 по Москве), затем — «копна» (в 19:16).

На этой неделе радиостанция уже активизировалась, передав в эфир слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». До этого сигналы фиксировали 19 и 22 мая. В эти дни звучали такие необычные слова, как ««блефопуф», «болтанка», «беззлобие» и «хрюкостяг».

Особый интерес вызывают совпадения активности станции с важными международными событиями. Так, 19 мая одно из сообщений было зафиксировано накануне переговоров между президентами России и СШАВладимиром Путиным и Дональдом Трампом. Аналогичная активность наблюдалась 12 февраля, когда радиостанция передала 25 сообщений за сутки.

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила прозвище «жужжалка». Периодически сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

Местонахождение и точное назначение станции официально не раскрываются. В СМИ и среди энтузиастов она получила название «радио Судного дня» из-за предполагаемой связи с системой автоматического ядерного ответа «Периметр» — резервным механизмом, способным нанести ответный удар в случае уничтожения командных центров.

Ранее под Киевом начало ловить белорусское радио.

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