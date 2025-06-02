После крушения моста в Брянской области три человека остаются в НИИ имени Склифосовского

В НИИ имени Склифосовского в Москве остаются трое пострадавших в результате крушения в Брянской области. Об этом сообщает столичный депздрав в официальном Telegram-канале.

«На данный момент в Институте Склифосовского остаются три пациента. Они все в состоянии средней степени тяжести. Трое пациентов было отпущено домой в стабильном состоянии», — сказал заместитель главного врача по ургентной помощи медучреждения Фархад Навзвади.

В учреждение после крушения моста поступили шесть пациентов. Пять из них были доставлены каретой скорой помощи, еще один — вертолетом.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что ЧП в обоих случаях произошло из-за подрыва. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях организовала Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР) республики. По его мнению, это было сделано накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию «хлопнуть дверью».

Ранее в Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию.