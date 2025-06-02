На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Публицист Анатолий Несмиян попал в перечень экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил публициста Несмияна в список экстремистов и террористов
close
NevexTV/YouTube

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла публициста Анатолия Несмияна, известного также под псевдонимом Эль Мюрид, в перечень экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

«Несмиян Анатолий Евгеньевич, 08.11.1965 года рождения», — говорится в списке.

В тексте уточняется, что мужчина родился в селе Красиловка в Киевской области.

22 мая Анатолий Несмиян в своем Telegram-канале сообщил, что стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. По его словам, к правоохранительным органам обратился «кто-то бдительный». При этом публицист не стал называть конкретных имен.

Как рассказал мужчина, его уже допросили. Беседа проводилась «корректно», и в этом смысле у него никаких вопросов не возникло.

Эль Мюрид подчеркнул, что не был удивлен произошедшим. Он добавил, что сейчас «осваивается в новом качестве» подозреваемого по уголовному делу.

6 мая Росфинмониторинг включил активистку Анастасию Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. В 2021 году женщина стала первой осужденной в истории РФ по уголовному делу об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ранее осужденного певца Эдуарда Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами