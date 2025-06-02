Публицист Анатолий Несмиян попал в перечень экстремистов Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла публициста Анатолия Несмияна, известного также под псевдонимом Эль Мюрид, в перечень экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

«Несмиян Анатолий Евгеньевич, 08.11.1965 года рождения», — говорится в списке.

В тексте уточняется, что мужчина родился в селе Красиловка в Киевской области.

22 мая Анатолий Несмиян в своем Telegram-канале сообщил, что стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. По его словам, к правоохранительным органам обратился «кто-то бдительный». При этом публицист не стал называть конкретных имен.

Как рассказал мужчина, его уже допросили. Беседа проводилась «корректно», и в этом смысле у него никаких вопросов не возникло.

Эль Мюрид подчеркнул, что не был удивлен произошедшим. Он добавил, что сейчас «осваивается в новом качестве» подозреваемого по уголовному делу.

6 мая Росфинмониторинг включил активистку Анастасию Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. В 2021 году женщина стала первой осужденной в истории РФ по уголовному делу об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ранее осужденного певца Эдуарда Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга.