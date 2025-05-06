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Активистка Анастасия Шевченко попала в перечень террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес активистку Анастасию Шевченко в список террористов
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила активистку Анастасию Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

«Шевченко Анастасия Нукзариевна, 23.10.1979, поселок городского типа Джида <...> Республики Бурятия», — говорится в списке.

18 февраля 2021 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Анастасию Шевченко к четырем годам лишения свободы условно в рамках первого в истории РФ уголовного дела об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

В 2022 году активистка вместе с детьми уехала за границу. Позже суд заменил ее условный срок реальным — женщину заочно приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Так как она находилась в другой стране, Анастасию Шевченко объявили в розыск.

7 февраля текущего года министерство юстиции РФ внесло Анастасию Шевченко в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами.

Ранее осужденного певца Эдуарда Шарлота исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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