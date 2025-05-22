Фигурантом уголовного дела в РФ стал еще один популярный блогер

Блогер и писатель Анатолий Несмиян, который известен в сети под псевдонимом Эль Мюрид, стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые коллеги. Сообщаю, что теперь пришли и ко мне. С утра приехала бригада и препроводила меня в учреждение, где сообщили, что на данном этапе я прохожу подозреваемым по делу об оправдании», — написал блогер.

Он сообщил, что к стражам порядка обратился «кто-то бдительный», однако конкретных имен называть не стал. Блогер заявил, что допрос проводился «корректно» и в этом смысле у него «вопросов нет».

Эль Мюрид добавил, что произошедшее у него не вызвало удивление. Другими подробностями он делится не стал, заявив лишь, что «осваивается в новом качестве» подозреваемого.

14 мая блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Его карточка появилась в базе МВД.

По данным Mash, по этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Уточняется, что дело в отношении него поступило в Чертановский суд 23 апреля 2025 года.

С 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.

22 мая стало известно, что блогер продал квартиру в элитном ЖК в Москве за 100 млн рублей, чтобы спасти ее от ареста и конфискации.

Ранее блогер Лерчек расплакалась в суде.