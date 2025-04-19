Певец Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов

Осужденный российский певец Эдуард Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов. Список обновлен на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 года рождения, город Самара», — сказано в перечне.

Самарский областной суд ранее признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения.

Помимо этого, певцу запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Также Шарлоту были предъявлены обвинения в уничтожении официальных документов и возбуждении ненависти, сопряженном с угрозой насилия, однако они были сняты из-за отсутствия состава преступления.

В январе 2025 года прокуратура Самарской области выступила с требованием пересмотреть приговор исполнителю, считая его слишком мягким. Кроме того, апелляционную жалобу подала защита артиста. 15 апреля Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор, вынесенный певцу.

Ранее адвокат Шарлота заявлял, что певец надеется на освобождение.