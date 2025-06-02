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Общество
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Стало известно о бесстрашной борьбе жителей Иркутской области с дронами ВСУ

Жители Иркутской области сбили из ружей пять дронов, атаковавших аэродром

Жители поселка Новомальтинск в Иркутской области сбили из ружей пять украинских беспилотников, атаковавших военный аэродром. Об этом рассказала супруга одного из смельчаков Ирина в беседе с aif.ru.

«Сбили из ружей пять дронов, они не долетели до места назначения, упали в поле возле дороги, не доезжая деревни Бадай», — поделилась подробностями женщина.

Ирина уточнила, что дроны сбивал ее муж и еще несколько мужчин.

Кроме того, местные жители сбивали беспилотники, вылетающие из фур, при помощи камней. Как рассказал один из участников событий в беседе с 360.ru, никакого страха при этом он не испытывал.

«Ребята с земли кидали нам камни, а мы укладывали на крышу, чтобы дроны не смогли подняться. Все камни подряд: булыжники, бордюры. <...> Телефоны наши мы на землю кинули, подальше, без них работали», — рассказал мужчина.

Также Telegram-канал агентства Ura.ru опубликовал видео с места происшествия. Местные жители сняли два вражеских беспилотника, которые пролетели в небе над головами людей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что мужчины, которые пытались помешать полету беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона будут награждены.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее в Минобороны сообщили, откуда запускались дроны для ударов по аэродромам РФ.

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