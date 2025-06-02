Кидали камни, стреляли из ружей: как в Иркутской области сбивали украинские дроны

Власти Иркутской области поощрят мужчин, которые пытались помешать взлету беспилотников ВСУ на территории региона, сообщил губернатор Игорь Кобозев. Перед этим в соцсетях появились кадры, на которых водители большегрузных машин старались помешать старту беспилотников из контейнеров, расположенных в фуре. Позже появилась информация, что у поселка Новомальтинск местные жители сбили пять дронов из ружей.

Мужчины, которые пытались препятствовать взлету беспилотников 1 июня, будут награждены, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал он.

По словам губернатора, сейчас ситуация в Усольском районе контролируемая, в настоящий момент угрозы для населения нет. На участке федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, где произошло ЧП со взлетом дронов, по состоянию на девять утра действовало «ограничение доступа», на месте работали специалисты, все машины пускали в объезд через село Мальта. Затем, в 12:40, Кобозев сообщил, что ограничения сняты.

«Мы бросали камни, чтобы они не взлетали»

Telegram-канал SHOT разместил видеозапись с кратким интервью с одним из водителей, который находился на парковке в Иркутской области при попытке взлета БПЛА из одной из фур. Антон Мицкевич — он родом из Белоруссии — рассказал, что случайно оказался в Усолье-Сибирском рядом с набитой дронами фурой. Когда он и другие водители поняли, что происходит, то не растерялись и сделали все возможное в той ситуации, чтобы помешать началу атаки.

«Мы тут все помогали на парковке, чтобы они [дроны] больше не взлетали никуда. (…) Они находились в кузове, и мы бросали камни, чтобы они не взлетали, чтобы прижать», — сказал он.

На видеозаписи инцидента видно, как одни мужчины взобрались на крышу фуры, а другие подают им камни, которые они кладут на крышу, по-видимому, для препятствования открытия крышки люка и, соответственно, взлета беспилотников. Дело происходит на парковке у автозаправочной станции, в случае взрыва, последствия могли быть очень тяжелыми.

Что рассказали другие водители

Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам, сообщает Telegram-канал Baza. Официального подтверждения этой информации на сайте СК РФ в настоящий момент нет.

В публикации отмечается, что один из водителей, 55-летний житель Челябинска Александр З., рассказал, что некоторое время назад ему пришел заказ на доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Курской области. По пути с ним по телефону связывался представитель заказчика, дававший указания, где и в какое время следует остановить машину. Последним заданием была остановка у заправки «Роснефть» недалеко от военного аэродрома в Мурманской области. После чего из кузова фуры начали вылетать дроны.

Атака в Иркутской области была осуществлена по той же схеме. Для перевозки каркасных домов был нанят 61-летний водитель Андрей М. В момент, когда он припарковал машину у кафе «Теремок» в Усолье-Сибирском (судя по видеозаписи, также у заправки «Роснефть»), из фуры начали вылетать дроны.

«Аналогичные истории рассказали и водители фур, из которых были запущены дроны в Рязанской и Ивановской областях. Так, 46-летний Сергей сообщил следователям, что вез модульный дом из Челябинска. А когда въехал в Рязань, у его «Скании» во время движения сорвало крышу, и оттуда начали вылетать дроны», — сообщает Baza.

Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА... 01 июня 22:22

Сбили из ружей

В комментариях под постом губернатора Иркутской области о текущей оперативной обстановке одна из пользовательниц написала, что местные жители поселка Новомальтинск сбили из ружей пять дронов ВСУ, беспилотники не долетели до цели и упали в поле у дороги возле деревни Бадай.

«Те мужчины, которые на заправке пытались сбить, конечно тоже проявили героизм, но в нашем случае, когда я смотрю на своего мужа, а над ним летит дрон, и он ничего не боясь, сбивает его, я считаю это тоже героизмом!» — написала она.

Автор сообщения уточнила, что «на камеру никто не снимал, там не до видео было, а только ответственность за своих детей, свою семью и жителей ближайших деревень». Однако позже появились ролики со стрельбой по дронам.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.