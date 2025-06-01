В Минобороны сообщили, откуда запускались дроны для ударов по аэродромам РФ

МО: дроны в Мурманской и Иркутской областях были запущены рядом с аэродромами

FPV-дроны в Мурманской и Иркутской областях были запущены с территории, находящихся недалеко от аэродромов. Об этом заявили в Минобороны России.

«В результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар удалось потушить, никто не пострадал.

1 июня жители Иркутской области сообщили о массовой атаке БПЛА. Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма и слышали громкие хлопки, напоминающие звуки взрывов.

Позднее губернатор Кобзев подтвердил факт атаки и сообщил, что фура, из которой выпускались дроны, была заблокирована. Целью атаки стала военная часть в поселке Средний. В регионе проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при атаке ВСУ на военные аэродромы нет.