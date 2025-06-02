Выросло число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области

SHOT: число пострадавших при крушении поезда в Брянской области выросло до 116

Количество пострадавших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области выросло до 116 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, в настоящее время 63 взрослых и три ребенка находятся на лечении в больницах.

Утром губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадали 104 человека. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценили как средней тяжести и легкой, отметил он.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен. Богомаз заявил, что мост был подорван в тот момент, когда под ним проходил поезд.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что подрывы мостов могли быть организованы Службой безопасности Украины или Главным управлением разведки республики.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.