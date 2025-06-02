Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой

РИА: Путин встретился с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 июня, провел встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече детский омбудсмен сообщила Путину о завершении во всех регионах РФ инспекции системы профилактики социального сиротства.

В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила устроить всероссийскую инспекцию органов опеки. 28 февраля она заявила, что за время реализации инспекции системы профилактики социального сиротства число детей в социальных учреждениях сократилось до 53 тысяч.

До этого уполномоченная по права ребенка Львова-Белова назвала число детей в РФ, живущих в социально опасном положении. По ее словам, в России более 200 тысяч детей проживают в семьях, находящихся в условиях социального неблагополучия.

Ранее Львова-Белова назвала регионы РФ, где наиболее серьезно стоит проблема сиротства.