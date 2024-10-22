Омбудсмен назвала регионы РФ, где наиболее серьезно стоит проблема сиротства

Наибольшее количество детей, находящихся вне родной семьи, проживает на севере и востоке России. Эти данные были озвучены уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой на первом окружном форуме Всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства, прошедшем во Владивостоке, пишет РИА Новости.

«Перед вами сейчас на слайде карта, на которой показана выраженность проблемы социального сиротства в субъектах России через долю детей, находящихся в неродной семье. И мы видим, чем дальше мы движемся на север и восток страны, тем ситуация усугубляется», — отметила Львова-Белова в ходе своего выступления. Она уточнила, что Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Кемеровская, Магаданская и Сахалинская области и Хакасия, а также Чукотский автономный округ являются субъектами с наибольшим количеством детей, находящихся вне родной семьи.

Львова-Белова подчеркнула, что вместе с коллегами она проводит анализ статистических данных, чтобы выявить причинно-следственные связи и понять, что может объяснить такую ситуацию. Она отметила, что социальное сиротство может быть связано с такими факторами, как продолжительность жизни, уровень преступности и среднемесячная температура воздуха.

«Также в регионах с высокой алкоголизацией населения наблюдается больше случаев, когда дети остаются без попечения родителей», — добавила она.

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