Омбудсмен рассказала о сокращении числа детей в соцучреждениях за полгода

Львова-Белова: число детей в соцучреждениях за полгода сократилось до 53 тысяч

За время реализации Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в июне 2024 года число детей в социальных учреждениях сократилось до 53 тысяч. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мы, когда начинали, было 60 тысяч детей в учреждениях. В настоящий момент уже 53 тысячи, даже чуть меньше за этот период времени. Постепенная перестройка, фокус внимания на семье, а не на учреждении, приводит к тому, что постепенно мы этот показатель снижаем», — сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что также за время выездов сотрудники инспекции изучили 4,5 тысячи личных дел детей. По ее словам, из них 2,3 тысячи были взяты в работу.

26 февраля Львова-Белова заявила, что Россия работает над тем, чтобы вернуть домой 16 детей с территории Украины. Детский омбудсмен уточнила, что речь идет о тех детях, которые были разлучены с родными из-за изменений линии фронта или иных семейных обстоятельств.

Ранее детский омбудсмен рассказала, что с родственниками на Украине воссоединились 87 детей.