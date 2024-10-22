Омбудсмен назвала число детей в РФ, живущих в социально опасном положении

В России более 200 тысяч детей проживают в семьях, находящихся в условиях социального неблагополучия. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, как передает агентство «Интерфакс».

«Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч. Мы понимаем, что там риск попадания в (детское стационарное) учреждение очень высок», — сказала она на форуме Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, проходящем во Владивостоке.

По ее словам, на 1 июля 2024 года более 58 тысяч детей находятся в стационарных учреждениях. Среди них примерно 34-35 тысяч составляют сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а остальные дети имеют неопределенный статус в учреждениях.

Детский омбудсмен добавила, что для профилактики социального сиротства в каждом регионе разрабатываются рекомендации. Одной из инициатив является создание межведомственной комиссии, которая займется вопросами обоснованности размещения детей в учреждениях. В эту комиссию будут включены и представители некоммерческих организаций, которые смогут помочь найти родственников ребенка, определить его статус и оказать поддержку семье.

Львова-Белова также отметила, что наибольшее количество детей, находящихся вне родной семьи, проживает на севере и востоке России.

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